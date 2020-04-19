Шепотки во время готовки: заговариваем блюда на удачу и счастье

Вадим Карасев

Приготовление пищи сродни медитации, когда можно спокойно поразмышлять, создавая шедевры на кухне. Любую еду можно заговорить, чтобы привлечь в жизнь благополучие, и этим секретом хозяйки пользуются испокон веков.

Еда — источник жизни, а ее приготовление — целое искусство. Впрочем, даже если кулинарные навыки развиты не столь сильно, можно приготовить несложные блюда, которые порадуют близких. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народной мудростью, благодаря которой получится нашептать на еду заговоры, привлекающие счастье и удачу к себе и тем, кто вам дорог.

Больше всего для привлечения удачи и счастья подойдут блюда сладкие или с добавлением сладких соусов. Это могут быть мясо с ягодным муссом, пончики, ватрушки с творогом, сладкие пирожки и все, на что хватит фантазии и опыта. Такие блюда проще всего заговорить, нашептывая правильные слова, идущие от самого сердца, во время перемешивания ингредиентов или замешивания мягкой податливой опары.

Заговор на удачу

Во время приготовления завтрака, обеда или ужина на еду нашептывают, помешивая:

«Готовлю с улыбкой, думаю о хорошем. Как еда готова будет, так и удача в дом придет. Как все съестся, так и горести стороной обходить будут».

Приготовленное блюдо съедают без остатка, а если останутся крошки, их скармливают птицам, чтобы еда не пропала и удача не обошла стороной.

Заговор на счастье

Для того, чтобы в доме царило счастье, стоит испечь сладкий пирог или кексы. Отличным вариантом будет приготовление шарлотки с яблоками. Во время нарезки яблок и замешивания теста приговаривают:

«Сладко есть, сытно жить, не болеть, слез не лить. Яблоки медовые сил придадут, тесто вязкое счастье удержит. Как пирог мой готов будет, так и в дом счастье прибудет».

Угощение разделяют между всеми членами семьи, чтобы счастье в доме не переводилось.

Как заговорить блюдо на привлечение удачи

Привлечь удачу можно с помощью приготовления киселя. Этот сытный напиток подают с сырниками, печеньем или иной выпечкой. Во время перемешивания приговаривают:

«Вязок киселек, семьи связывает, склеивает, распасться не дает. Кто его выпьет, тот и удачлив будет».

Кисель лучше всего выпить сразу после приготовления, пока он не остыл.

Выпечка для привлечения счастья

Ингредиенты для приготовления выбранной выпечки расставляют на столе и заговаривают:

«Продукты вместе собираю, счастье в дом привлекаю. Покуда на кухне есть кому трудиться, счастье из дома не выпорхнет, неудачами не сменится».

Перед подачей выпечку заговаривают еще раз:

«Кто с любовью приготовленное съест, тот и про неудачи забудет. Дом ароматами полнится, счастьем наполняется, улыбками освещается».