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"Шквал звонков". CNN оценил "подозрительные" контакты Путина и Трампа

"Шквал звонков". CNN оценил "подозрительные" контакты Путина и Трампа
Американский телеканал CNN заподозрил Москву в использовании ситуации с коронавирусом для нормализации отношений с Вашингтоном, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на материал телеканала.

В статье отметили, что с 30 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону четыре раза, что является своего рода рекордом.


"Шквал телефонных звонков последовал за кампанией, призывающей США и Россию сотрудничать в борьбе с коронавирусом", – заявил вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация с коронавирусом и нефтяной рынок.


сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом.
# Политика
По материалам: ria.ru

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