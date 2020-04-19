Шокирующая правда: спасатели объяснили, почему не удается потушить пожары на Житомирщине

Алексей Вольцев

Оперативной ликвидации лесных пожаров, возникающих на территории Житомирской области, мешает сильная захламленность лесных массивов и отсутствие дорог. Об этом на брифинге заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

Таким образом, спасателям даже пришлось привлечь для расчистки дорог тяжелую технику Вооруженных сил в дополнение к тракторам лесохозяйственных предприятий. Также на территорию Зоны отчуждения завели пожарный поезд «Укрзализныци».

Всего же, по данным ГСЧС, к ликвидации очагов возгорания привлечены общей площадью 4090 га привлечено более 100 единиц техники.

«Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси… Сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику», — анонсировал на заседании оперативного штаба 19 апреля глава ГСЧС Николай Чечоткин.

Напомним, в качестве основной версии пожаров в Чернобыльской зоне в МВД по-прежнему считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку, не искючая при этом и вариант умышленных поджогов.

Фото ГСЧС