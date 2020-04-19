Силуанов подсчитал, на сколько лет хватит средств ФНБ

Анастасия Иванова

При сохранении нынешних цен на нефть ресурсов Фонда национального благосостояния хватит до 2024 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — подсчитал министр.

Ранее министр говорил, что пандемия коронавируса влияет на российскую экономику сильнее цен на нефть. Одна из мер поддержки, отметил министр в сегодняшнем телеэфире, введение системы безвозмездной поддержки компаний малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выплату в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.