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Силуанов подсчитал, на сколько лет хватит средств ФНБ

Силуанов подсчитал, на сколько лет хватит средств ФНБ

При сохранении нынешних цен на нефть ресурсов Фонда национального благосостояния хватит до 2024 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — подсчитал министр.

Ранее министр говорил, что пандемия коронавируса влияет на российскую экономику сильнее цен на нефть. Одна из мер поддержки, отметил министр в сегодняшнем телеэфире, введение системы безвозмездной поддержки компаний малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выплату в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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