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Сэм Хьюэн из "Чужестранки" опроверг свою гомосексуальность и попросил оставить его в покое: "Я больше не могу молчать"

Сэм Хьюэн из "Чужестранки" опроверг свою гомосексуальность и попросил оставить его в покое: "Я больше не могу молчать"

39-летний британский актер Сэм Хьюэн, известный по сериалу "Чужестранка", написал в твиттере откровенный пост о том, что в течение долгих лет он был жертвой буллинга и издевательств в сети. Актер заявил, что ему надоело, что все считают его геем. Он сказал, что "не манипулирует поклонниками, якобы являясь скрытым гомосексуалистом", а также не пренебрегает рекомендациями по нераспространению коронавируса.

Я нормальный парень и совсем не похож на тех персонажей, которых играю. Возможно, некоторые из вас знают, что в настоящее время я нахожусь на самоизоляции на Гавайях. Я приехал сюда еще до закрытия границ. Никто из нас не знал, чем все это обернется, но когда ситуация ухудшилась, по совету всех, кому я доверяю, я решил остаться в здесь, в безопасной обстановке. Это было хорошее решение. Я в безопасности, изолирован, не подвергаю никого риску и не являюсь обузой для местных жителей,

— написал он.



Он рассказал, что за последние шесть лет подвергался харассменту и травле, что сказалось на его моральном состоянии.

После последних шести лет постоянных издевательств, преследований и лживых историй обо мне, которые распространяли в сети, я нахожусь в растерянности. Я расстроен, раздавлен и больше не могу молчать. Это затрагивает мою жизнь, мое психическое состояние и беспокоит меня каждый день. Мои коллеги, друзья, семья, я сам — фактически все, с кем я связан, — были оскорблены и опозорены, получали смертельные угрозы, столкнулись с преследованием и обнародованием личной информацией, а также с гнусными и лживыми историями. Я никогда не говорил об этом, потому что верю в человечность, и всегда надеялся, что эти хулиганы просто оставят нас в покое. Я не могу вдаваться в подробности по юридическим причинам, но они профессионалы: учителя, психологи,

— написал он.


Сэм Хьюэн и Катрина Балф в сериале "Чужестранка"

Ориентация Сэма Хьюэна много раз становилась предметом для обсуждения у общественности. Играть геев ему приходилось и в театре, и на экране: в той же "Чужестранке" присутствовали сцены, в которых герой актера, хоть и против своей воли, был с мужчиной. После тех эпизодов снова возникли слухи о гомосексуальности Хьюэна.


В то же время ему приписывали роман с партнершей по сериалу "Чужестранка" (Outlander) Катриной Балф, однако подтверждения этим слухам не было. Сам он от ответов на вопросы о личной жизни всегда предпочитал уходить.


Сэм Хьюэн и Катрина Балф в сериале "Чужестранка"


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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