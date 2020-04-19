Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»

Лидия Мартынова

Второй полуфинал проекта «Маска» прошел в горячих спорах жюри, ведь перед финальным выпуском остались самые сильные участники, и кого отправлять домой в этот раз было совершенно непонятно.

Первым на сцену вышел специальный гость в костюме Зайки, исполнив хит «Притяженья больше нет». Подловить выступающего хотела Регина Тодоренко, заметившая протяжные гласные в произношении и предположившая, что на сцене звезда из Украины. А вот другие члены жюри долго не могли определиться, кто перед ними — мужчина или женщина. В итоге выяснилось: под маской Зайки скрывалась Юлианна Караулова.

Певица присоединилась к коллегам и заняла одно из кресел, чтобы наблюдать за шоу со стороны. А посмотреть было на что: Попугай исполнил хит Джо Дассена Les Champs-Elysеes, Волк обратился к советской классике «Делу время, а потехе час», Лев выбрал песню Джо Кокера Unchain My Heart, а Олень — «Нас не догонят».

Одной из главных загадок нынешнего сезона является вопрос: «Кто же скрывается под маской Панды»? До сих пор члены жюри не могут определиться с единой версией — раньше считали, что это Сергей Лазарев, но после его появления в прошлом выпуске в качестве спецгостя переключились на Влада Соколовского. Но самым вероятным кандидатом был Влад Топалов.

В рассуждениях и спорах о том, кто может скрываться под этой маской, пролетели полтора часа проекта, и на сцену вышел спецгость Львенок. Лиричный тембр и необычная манера исполнения сбили с толку судей, и даже подсказки не внесли ясность.

Специальный гость шоу «Маска» и ошибка жюри: кто покинул проект

Валерия предположила, что это ее супруг Иосиф Пригожин, другие же выступали за кандидатуры Владимира Преснякова, Дениса Майданова, певца Трофима, Александра Пушного или Вадима Казаченко, но когда исполнитель снял маску, то удивил всех в зале — им оказался экс-солист группы «Непара».

«Это же Александр Шоуа — один из самых крутых вокалистов страны, человек-оркестр, серьезный музыкант», — воскликнул Гарик Мартиросян.

Но главные вопросы еще впереди, ведь члены жюри так и не решили, кто же скрывается под остальными масками участников? Например, споры вокруг личности Попугая до сих пор не утихают. В этом выпуске пернатый сделал каминг-аут и рассказал, что он — девочка. Нет ясности и со Львом, который сегодня дал подсказки: ведет шоу на YouTube и имеет дело с режиссурой. И Анита Цой, и Никита Пресняков подходят под эти параметры.

«Лев — это что-то новое, молодое, неизвестное, а Олень — это опыт, безусловное мастерство и харизма», — рассуждают члены жюри.

В этот раз Олень, исполнив хит группы «Тату», лишний раз подтвердил свой профессионализм. Судьи предполагают, что под маской скрывается Лариса Долина.

Волк сегодня почти раскрыл себя, рассказав о том, что его отец был музыкантом, а также добавил, что у него есть дети, которые названы необычным именем. Часть жюри тут же подумали на Нюшу и ее дочь Симбу, а другая часть до сих пор выступает за Карину Кокс.

В итоге главный любимчик шоу Панда оказался одним из кандидатов на выбывание, проиграв битву Попугаю и Волку. Компанию ему составил и Олень, который в этот раз уступил Льву. Почти все члены жюри проголосовали за то, чтобы маску снял Панда, а Олень прошел дальше.

«Я же знаю, что это ты. Если ты думаешь, что я не вижу, как ты нервничаешь перед съемками, не замечаю твоих движений. Поэтому я за Панду — поддержу мужа», — сквозь слезы заявила телеведущая.

После нескольких секунд Панда снял маску, и все увидели Влада Топалова. Певец признался, что в первый раз увидел всех членов жюри, потому что раньше смотрел только в пол. Он также поблагодарил гримеров, вшивших в его наряд небольшие вентиляторы: «Если бы не вы, я бы умер».

А вот как скрывался от Регины, Влад решил не рассказывать, ограничившись лишь общими фразами: «Мне повезло: она работает, ее частенько не бывает дома». Растроганная Тодоренко призналась, что часто слышала нелепые отговорки от мужа, спешившего на репетиции. Одна из них звучала так: «Там мама еду передала, я поеду и привезу».

На следующей неделе состоится финал шоу, на котором все участники сбросят маску. Пока самыми вероятными победителями являются Лев и Олень, но свое последнее слово не сказали Волк и Попугай, поэтому борьба будет идти до самого конца.

Фото: пресс-служба канала НТВ, стоп-кадр шоу «Маска»