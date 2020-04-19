Собянин поздравил москвичей с Пасхой и пожелал им здоровья

Влада Некрасова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Воскресением Христовым и пожелал крепкого здоровья и сердечного тепла.

"Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Воскресением Христовым. Пасха – торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность", - сказал Сергей Собянин, чьи слова приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что сейчас очень важно проявлять сплоченность, поддерживать врачей, помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-то другим образом пострадал от пандемии.

Патриарх Кирилл. И в то же время – закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости. Ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными", - сказал Собянин.

"Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и всего самого доброго", - подытожил мэр.