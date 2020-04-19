Соловьев обозвал Уткина мразью и понасмехался над его лишним весом

Вадим Карасев

Фото: YouTube

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, отказавшийся от словесного баттла со спортивным комментатором Василием Уткиным, в своем эфире на YouTube осыпал его насмешками над лишним весом и попытался разоблачить его сексуальную ориентацию. Он обозвал Уткина мразью, «жирной скотиной» и направил в его адрес другие оскорбления.

Соловьев полагает, что у Уткина «оральная фиксация», поскольку тот в ответ на оскорбления назвал его «педерастической обезьяной», а спустя время в ответ на его твит написал ведущему госканала: «Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать».

Автор стрима «посмотрел в прошлое» Уткина. «Если вы откроете формулировку "Василий Уткин и гомосексуальное сообщество", то увидите про Аллу Довлатову, которая говорила, что Уткин давно совершил каминг-аут и признался в том, что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации», — заявил Соловьев. Он не уточнил, что ведущая «Русского радио» в разговоре с гостем, комментатором «Матч-ТВ» Георгием Черданцевым, ссылалась на слухи. Она связала эти предположения с увольнением Уткина с «Матч-ТВ», на что Черданцев заметил, что ни о чем таком не знает, добавив, что ему безразлично, у кого какая ориентация.

Далее Соловьев показал короткое видео поцелуя Уткина с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем. В сентябре 2019 года Уткин сам публиковал такое фото, иронично подписав «Маски сброшены». После Соловьев заверил зрителей в том, что комментатору не удалось скрыть свою ориентацию от футбольных болельщиков. В подтверждение ведущий продемонстрировал болельщиков «Локомотива», которые кричат «Нет жены, нет детей, Вася Уткин — жирный гей».

Соловьев посвятил Уткину полчаса, также уделив внимание внешности оппонента. Он назвал его «глубоко несчастным» и «тяжело психически больным человеком», который не способен выстроить отношения с работодателями, из-за чего, как он считает, «вылетел со всех каналов, где работал». Он предложил комментатору оплатить психиатрическую помощь, услуги парикмахера и диетолога.

Соловьев заявил, что ударил бы Уткина, если бы тот «был здоров и способен постоять за себя». «Он пытается себя представить как авторитет, как серьезный человек. Серьезные люди с мужиками взасос не целуются. И таких трогать считается неприличным», — заключил ведущий. Он посоветовал Уткину держаться от него на расстоянии, назвав его мразью.

Ранее Соловьев отказался от очной словесной дуэли с Уткиным, назвав его не равным себе оппонентом. Ведущий заявил, что он не рэпер, чтобы участвовать в баттлах, к тому же не хочет «бороться со свиньями».

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. «Это что, то ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — сказал он. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком, слова которого не могут дискредитировать российское государство.

Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись публичными постами с критикой друг друга. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной», а ведущий в ответ призвал комментатора «крикнуть громко, чтобы тебя все в Киеве услышали». Уткин адресовал Соловьеву видеопослание, в котором вызвал его на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт».