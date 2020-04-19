Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали ссыльных в Сибирь именами муфтиев России

Вадим Карасев

Во второй серии фильма "Зулейха открывает глаза" ссылаемых в Сибирь татар назвали именами известных мусульманских деятелей России.

На эту особенность эпизода обратили внимание зрители. Перед посадкой ссыльных на поезд их имена зачитывает сотрудник НКВД, те отзываются из строя. Как оказалось, несколько имен полностью совпадают с именами бывших или действующих представителей российских исламских организаций. В частности, прозвучало имя верховного муфтия России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиля Гайнутдина, первого председателя ДУМ Нижегородской области Умара Идрисова, бывшего председателя ДУМ Санкт-Петербурга Жафяра Пончаева, а также ряда известных богословов XIX века.

Член общественной палаты муфтий Альбир Крганов уже направил запрос в правительство и создателям фильма, чтобы те разъяснили ситуацию.

Сериал "Зулейха открывает глаза" идет по каналу "Россия 1", снятый по роману Гузели Яхиной. С первых же серий на сериал обрушилась критика: "Коммунисты России" пожаловались на искажение истории, также на него пожаловались писатели из Татарстана. Режиссер Егор Анашкин в ответ заявил, что при съемках шли консультации с историками, и заявил, что его удивляют люди, которые "лучше всех все на свете знают". Ранее исполнительница главной роли в фильме "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова пожаловалась на то, что на нее обрушился поток проклятий после премьеры.

