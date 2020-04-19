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Способное достроить «Северный поток — 2» судно подходит к Европе

Способное достроить «Северный поток — 2» судно подходит к Европе

Трубоукладчик «Газпрома» прошел мимо Канарских островов и, не меняя точки назначения, идет на Европу. К ее берегам при нынешнем темпе судно прибудет уже завтра, 20 апреля.

Способное достроить «Северный поток — 2» судно по-прежнему указывает конечной точкой пути порт Лас-Пальмас, однако оно уже миновало Канарские острова и держит курс на Европу. По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик идет со скоростью 8 узлов и уже 20 апреля должен подойти к берегам континентальной Испании.

Не меняя точки назначения, трубоукладчик проскочил Канарские острова. Иллюстрация: marinetraffic.com.

В таком темпе «Академик Черский» доберется до Калининграда на майские праздники. Ранее в пути от Шри-Ланки вдоль Африки трубоукладчик сопровождал сторожевой крейсер «Ярослав Мудрый» с танкером «Ельня». Однако сейчас местонахождение кораблей неизвестно. Вполне возможно, суда Балтийского флота пройдут с судном до самого конца маршрута в Калининграде и отправятся на место базирования.

Ранее о возможности использования трубоукладчика «Газпрома» заявлял министр энергетики России Александр Новак. О том, что судно следует в Калининград или Санкт-Петербург, говорят тендеры, которые проводил «Газпром флот» для доставки материалов на трубоукладчик. Возможными местами доставки указывались два балтийских порта.

Там «Академик Черский» должен пройти дооснащение сварочным и технологическим оборудованием. И, судя по документации дооснащения, работы проводятся для участия трубоукладчика не в достройке «Северного потока — 2», а в освоении Киринского месторождения на Дальнем Востоке. Сам «Газпром» планы использования судна не комментирует.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» есть еще в распоряжении трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». В марте баржа неожиданно прекратила на несколько дней передавать данные по АИС о своем местонахождении, что может говорить, что эта баржа проводила испытания и будет участвовать в достройке 160 километров балтийского газопровода. Технически она способна это осуществить. Ее отличие от «Академика Черского» заключается в том, что судно не обладает системой динамического позиционирования, которая указывалась в датской заявке, что усложняет сами работы, так как работа судна сильно зависит от погодных условий, якорное позиционирование предполагает более медленную трубоукладку и участие достаточно большого количества буксиров.

Напомним, что трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря — перед тем, как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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