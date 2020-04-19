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США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавирусаФото: Joshua Roberts / Reuters

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета США в связи с мерами по компенсации ущерба от коронавируса увеличится до четырех триллионов долларов, что вдвое больше американских показателей экономики. Как отмечает издание, такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Авторы публикации сравнили текущую ситуацию с Великой депрессией. В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Так, для поддержки корпораций Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более двух триллионов долларов в свой портфель за последние шесть недель. При этом такая же сумма была добавлена за четыре года Великой депрессии.

10 апреля опрошенные Bloomberg экономисты предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году. Аналитики также предрекли падение ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента.

6 апреля стало известно, что советники Белого дома предложили выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства направят на финансирование борьбы с пандемией.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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