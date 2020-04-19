Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина

Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» ПутинаФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Стали известны сроки первой поставки заказчикам серийных автомобилей линейки Aurus, известной также как «Кортеж». Их передадут клиентам в марте 2021 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», пишет ТАСС.

Собирать автомобили начнут на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года. Пилотную партию выпустят в ноябре 2020-го. В дальнейшем за 2021 год планируется произвести 360 машин, за 2022-й — 1724 машины, за 2023-й — 4030 машин, за 2024-й — 5274.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, такие машины используются в кортеже президента Владимира Путина. В линейке Aurus представлены седан, лимузин, минивэн и кабриолет. Также стало известно, что линейку Aurus пополнят мотоциклы и внедорожник.

В общей сложности с начала 2018 года на автомобили линейки поступило более 700 предзаказов. Стоимость одной машины в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей, говорил гендиректор «Ауруса» Адиль Ширинов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем
Костин призвал ЦБ предоставить банкам "дешевые деньги" по спецпрограммам
Костин призвал ЦБ предоставить банкам "дешевые деньги" по
Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати, Топурия и другие тусовщики
Маховик времени: как 12 лет назад клубились Собчак, Цейтлина, Тимати,
Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина
Стали известны сроки первой поставки машин из «Кортежа» Путина
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
Жителей Франции могут обязать носить маски в транспорте
Жителей Франции могут обязать носить маски в транспорте
Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков
Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков
Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги
Костин призвал Центробанк влить в экономику дешевые деньги
Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на онлайн-встречу
Мозговой штурм. Министры здравоохранения G20 собрались на
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу
В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске
В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске
Российский младенец попал в реанимацию после укола матери
Российский младенец попал в реанимацию после укола матери

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

В «Кортеже» Путина появятся внедорожник и минивэн
В «Кортеже» Путина появятся мотоциклы
Назван срок массового производства машин из «Кортежа» Путина
На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов