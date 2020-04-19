Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера

Лидия Мартынова

. Журналист и эксперт по астрологии Тамара Санон назвала самые женственные знаки зодиака, сообщает Your Tango.

Как уточняет автор, принято считать, что представительницы прекрасного пола нежные и мягкие, в то время, как сильная половина, наоборот, имеет более агрессивные черты характера.





"Тем не менее, женская и мужская энергия присутствует у обоих полов. Поэтому нередко можно наблюдать, как люди перенимают черты, противоположные их полу, в зависимости от ситуации, — говорит Тамара Санон. — Например, на работе вы можете проявлять жесткость, а дома быть спокойными и ласковыми.

По ее словам, Тельцы очень заботливые. Это женская черта. Однако она позволяет этому знаку зодиака создавать теплую и уютную обстановку. Им важно обезопасить своих близких. Так они проявляют доброту. А еще они романтики. Поэтому умеют разбираться в своих чувствах.

Раки, как правило, чувствительные и ранимые. Из-за этой особенности им тяжело держать эмоции в себе. Так и проявляется их женская энергетика. Другая черта Раков, присущая слабому полу, — чрезмерная опека и забота. Обычно эти качества используют, когда говорят о хороших матерях. Но благодаря этому они, как никто, умеют поддерживать и сопереживать окружающим.