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Т-14 на платформе «Армата» начнут поставлять в армию в 2021 году

Т-14 на платформе «Армата» начнут поставлять в армию в 2021 году

Серийные поставки танков Т-14 на платформе «Армата» в войска начнутся в 2021 году, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, машина проходит еще цикл испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны «заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан».

Т-14 на платформе «Армата» проходил испытания в Сирии, поэтому, сказал министр, были учтены «все нюансы». Мантуров подчеркнул, что это поможет сформировать финальный облик танка.

Т-14 — первый в мире танк, реализующий концепцию «сетецентрической войны», он используется как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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