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Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина, дочь которого носитель COVID-19

Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина, дочь которого носитель COVID-19
Не секрет, что актер является человеком глубоко религиозным. В свое время Иван Охлобыстин даже успел побывать священнослужителем. Поэтому пропустить светлый праздник Пасхи Иван никак не мог. Впрочем, как и его большая семья.

До последнего момента 53-летний Иван Охлобыстин строго соблюдал правила карантина, ведь у его дочери Анфисы был выявлен коронавирус. Несмотря на положительную динамику лечения, врачи велели семье оставаться дома в ближайшие несколько недель, чтобы избежать рисков. Однако сегодня стало известно, что Охлобыстин нарушил наставления медиков. 

Оказалось, что минувшей ночью Иван присутствовал на секретной пасхальной службе в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В церкви было организовано мероприятие, на котором находилось порядка шестидесяти привилегированных гостей. Среди прихожан были члены семей работников храма и VIP-персоны. На службу Иван привел всю семью: жену и детей. 

Изначально актер пытался спрятаться от внезапно нагрянувших журналистов в арке, но позже вышел на улицу и принялся нападать на девушку-корреспондента. Очевидцы отмечают, что Охлобыстин вел себя довольно агрессивно для бывшего священнослужителя.

«А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» — кричал артист на представительницу СМИ.

Поклонники звезды оказались разочарованы его поведением. По их мнению, Иван поступил неосмотрительно, подвергнув опасности других людей. Правда, кому-то поступок Охлобыстина показался вполне логичным в свете его нынешних убеждений. Только недавно актер сетовал на то, что правительство решило закрыть храмы. «Это первый такой черный год — год без Пасхи. Зря так сделали, надо было открыть храмы для верующих. Сейчас всю Россию лишили Воскресения», — отмечал Иван. 

Напомним, что 23-летняя Анфиса, которая подцепила коварный вирус, является старшей наследницей Ивана и Оксаны Охлобыстиных. Кроме нее, у пары еще пятеро детей: двое сыновей и три дочери. Актер не раз признавался, что у него крепкая и дружная семья.

По словам Ивана, в период самоизоляции они не унывают: играют в настольные игры и вместе готовят. Пока от артиста так и не поступило комментария относительно его неожиданного появления в публичном месте, несмотря на противоположные рекомендации от докторов.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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