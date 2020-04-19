Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Приоткрыть завесу тайны и заглянуть в ближайшее будущее можно с помощью старших Арканов. В прогнозе на неделю с 20 по 26 апреля многие найдут ответы на волнующие вопросы, а также предупреждения, благодаря которым получится обойти неприятности стороной.

Расклады карт Таро пользуются популярностью неспроста. Подсказки старших Арканов помогают многим успешно менять свое будущее и находить способы для привлечения благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают внимательно посмотреть на расклады для каждого Знака Зодиака, чтобы почерпнуть для себя полезные подсказки и наметить план на неделю.

Овен





Аркан «Смерть» в раскладе говорит о том, что начало недели пройдет напряженно. Он указывает на неизбежность перемен, которые придется принять для своего же блага. Овнам предстоит пройти путь принятия, чтобы открыть дорогу достижений, не застревая в отжившем прошлом.

Карта «Дурак» несет в себе предупреждение. По ней Овнам нельзя терять бдительности, иначе дела выйдут из-под контроля, и войти в прежний режим будет сложно.

По Аркану «Император» Овнам предстоит борьба за власть, однако действовать нужно в рамках закона. Мудрость и полученные знания помогут завоевать авторитет и править мудро, день за днем приумножая благосостояние.

Телец





Аркан «Колесо фортуны» сулит перемены к лучшему, но для этого Тельцам нужно начать неделю с принятия своей судьбы, чтобы научиться ей управлять. По этой карте велика вероятность получить подарок судьбы, а значит, нужно смотреть в оба.

Середина апрельской недели по карте «Маг» пройдет активно. Тельцы окажутся в круговерти событий, и им придется потрудиться, чтобы не упустить выгодных возможностей.

Аркан «Луна» указывает на испытания, которые предстоит пройти Тельцам в выходные дни. По этой карте внутренние опасения могут взять верх, а значит, нужно им противостоять, чтобы не закрывать дверей, ведущих к счастливой жизни.

Близнецы





«Дьявол» для Близнецов — карта, предупреждающая о неприятностях. С 20 апреля в их жизни могут происходить события, подталкивающие к авантюрам и рискованным действиям. Они могут завести в тупик, поэтому Близнецы должны быть бдительными.

Аркан «Мир» указывает на гармоничную середину недели, а значит, события первых дней недели Близнецы могут преодолеть успешно. Карта символизирует обретение счастья, так необходимого для полноценной жизни.

По карте «Императрица» Близнецы могут не сомневаться в благополучном исходе задуманных дел. Совет карты — не спешить и наслаждаться жизнью, выполняя необходимую работу в срок.

Рак





Карта «Колесо фортуны» указывает Ракам на то, что некоторые события неизбежны, и лучше дать им произойти, чем тратить время на ненужное сопротивление. Каждое событие имеет свой смысл, и если Раки смогут понять его, то им выдастся шанс изменить обстоятельства к лучшему.

По карте «Суд» Раки смогут получить освобождение от всего, что их тяготило. Совет Аркана — бороться за свое благополучие честно, чтобы после не тратить силы на исправление допущенных ошибок.

С вечера пятницы по карте «Маг» Раки смогут найти способ реализовать себя. Перед ними будут открыты все двери, поэтому медлить нельзя. Если они возьмут инициативу в свои руки, у них получится свернуть горы.

Лев





Аркан «Звезда» напоминает Львам о том, что на их пути нет преград, которые они не смогли бы преодолеть. Совет карты — спокойно заниматься намеченными делами и не бояться ничего.

По карте «Суд» Львам предстоят новые победы, а значит, в середине недели нужно проявить выдержку и ответственность. Эмоции важно оставить в стороне, чтобы под влиянием момента не поддаться ненужным рискам.

«Умеренность» — карта спокойствия и гармонии, которая так необходима Львам для спокойного завершения недели. По этой карте выходные стоит провести в спокойном режиме, не торопиться и обязательно восстановить силы.

Дева





В начале недели по карте «Повешенный» Девам будет казаться, что они «застряли». Такое положение вынуждает искать способы выбраться из затруднительного положения, переосмыслить важные моменты и отказаться от всего, что устарело.

Карта «Правосудие» прекрасно отражает пословицу «как аукнется, так и откликнется», и в раскладе для Дев означает честность и непредвзятость. Лишь эти качества помогут преодолеть трудности и в будущем не сталкиваться с работой над ошибками.

В выходные согласно Аркану «Луна» Девам предстоит столкнуться с явными или завуалированными попытками недоброжелателей навредить. Совет Аркана — не пренебрегать защитными талисманами, а также не рассказывать лишнего во избежание разглашения тайн.

Весы





По карте «Правосудие» Весы смогут разобраться с трудностями. По этому Аркану каждый получает по заслугам, и если Весы были честны, то награда не заставит себя ждать.

Согласно Аркану «Сила» Весам будет легче обычного преодолеть трудности. Совет карты — не терять времени и уже в середине недели заняться первостепенными задачами, решение которых не давалось ранее.

Карта «Солнце» говорит о долгожданной победе. По ней Весам предстоит получать лишь позитивные известия. Также Аркан указывает на возможность достичь успехов, а значит, нельзя терять драгоценное время на сомнения.

Скорпион





Начало недели у Скорпионов будет позитивным. По карте «Звезда» налаживаются взаимоотношения в семье, а в деловой среде намечаются подвижки в лучшую сторону.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о переменах, которые произойдут в середине недели. По этой карте не стоит противиться происходящему, чтобы исключить проблемы и препятствия на пути к новым открытиям.

Карта «Суд» указывает Скорпионам на возможность доказать свою правоту, освободиться от навязчивого внимания, а также разорвать токсичные связи, мешающие благополучной жизни.

Стрелец





«Умеренность» в раскладе для Стрельцов говорит о том, что они движутся в верном направлении. Согласно этой карте все идет своим чередом, поэтому нужно запастись терпением. Усердие и внимание к мелочам позволят без проблем достичь желаемых результатов.

Аркан «Император» говорит об умении подчинять эмоции и не поддаваться на провокации со стороны, мешающие привлечению благополучия. По этому Аркану Стрельцы смогут зарекомендовать себя и добиться успехов в деловой среде.

Карта «Башня» означает, что Стрельцов в конце недели ждут перемены, которым не стоит сопротивляться. Из жизни уходит все, что больше не имеет значения, освобождая место для новых свершений.

Козерог





Аркан «Колесо фортуны» указывает Козерогам на то, что неделя начнется с круговерти событий. Козерогам не стоит паниковать, ведь все, что происходит, — к лучшему, и приятные моменты не заставят себя ждать.

По карте «Император» Козероги смогут достичь новых вершин, если будут руководствоваться разумом, а не эмоциями. Эта карта означает, что им удастся завоевать авторитет и привлечь в жизнь материальное благополучие.

Карта «Сила» говорит о периоде, когда Козероги смогут преодолеть любые проблемы и достичь всего, что для них важно. Совет карты — не медлить, чтобы не упустить приятных перспектив.

Водолей





По карте «Суд» Водолеев ждут долгожданные позитивные перемены. Аркан указывает на возможность привлечь в жизнь финансовое благополучие и найти источник дополнительного дохода.

Карта «Император» говорит о приятных перспективах в деловой среде. Водолеи смогут занять руководящую должность, но чтобы удержаться на ней, придется стать мудрыми правителями и завоевать расположение подчиненных и авторитет.

Аркан «Сила» сообщает о том, что Водолеи смогут достичь благополучия, если перестанут бояться неизвестности и смогут сделать шаг вперед. Совет карты — бороться за свое счастье и не отступать от мечты.

Рыбы





Аркан «Верховная жрица» указывает на прекрасное начало недели. Карта советует не торопиться с выводами и довериться интуиции, которая поможет найти выход из сложившейся ситуации и привлечь в жизнь счастье.

По карте «Отшельник» Рыбы смогут на время отстраниться от дел, чтобы посвятить время себе. Им стоит воспользоваться ситуацией, чтобы ответить на волнующие их вопросы, провести работу над ошибками и обязательно восполнить запас сил для новых свершений.

Аркан «Влюбленные» говорит о выборе, который изменит жизнь Рыб к лучшему. Совет карты — не торопиться с выводами и не идти на поводу у окружающих, чтобы потом не жалеть о принятых решениях.