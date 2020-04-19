Тегеран частично «разблокирован»: Covid-19 ослабил мёртвую хватку в Иране

Лидия Мартынова

Власти Ирана разрешили некоторым предприятиям в столице страны с субботы, 18 апреля, возобновить работу, поскольку число ежедневных летальных исходов в Исламской Республике от коронавируса Covid-19 снизилось до 73, самого низкого уровня за месяц. Государственное телевидение ИРИ сообщило, что предприятия с «низким уровнем риска», включая множество магазинов, фабрик и мастерских, возобновили свою деятельность в Тегеране через неделю после открытия подобных мелких хозяйствующих субъектов в остальной части страны (с 11 апреля).

По иранскому телевидению показали, как инспекторы министерства здравоохранения посещают магазины и напоминают работнику одной из тегеранских пекарней, что он должен носить медицинскую маску, несмотря на то, что почти весь день проводит возле горячей печи. На кадрах сотрудники Минздрава ИРИ также раздавали перчатки посетителям и работникам магазинов.

Официальные данные показали накануне, что ежедневная смертность от коронавируса снизилась до 73 в субботу — самого низкого уровня в стране с 12 марта. По словам официального представителя министерства здравоохранения Киануша Джаханпура, общее число умерших пациентов с диагнозом Covid-19 составило 5031 человек. По состоянию на вечер 18 апреля в Иране подтверждено 80 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией (1374 новых случая за последние 24 часа).

Однако в парламентском отчёте, опубликованном ранее на этой неделе, предполагалось, что число смертей от коронавируса в стране может почти вдвое превышать показатели, объявляемые министерством здравоохранения, а число заражений — в 8−10 раз быть выше официальной статистики.

В минувшую субботу в частично «разблокированном» Тегеране было довольно оживлённо, если сравнивать со всеми предыдущими днями и неделями. «Коронавирус всё ещё находится в стадии эпидемии в Тегеране. Интенсивный трафик (в Тегеране) вызывает повышенную обеспокоенность», — процитировали государственные СМИ Алирезу Зали, главу правительственной целевой группы по борьбе с распространением коронавируса в иранской столице.

Как сообщало ИА Newstes, до полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены коронавирусом, заявил 6 апреля государственному информагентству IRNA представитель национальной целевой группы по борьбе с пандемией. «По нынешним оценкам, около 500 000 человек в стране заражены коронавирусом», — сказал тогда Хамид Сури.

Эксперты ставят под сомнение официальные цифры инфицированных в стране, население которой превышает 83 миллиона человек. Ранее американский журнал The Atlantic предположил, что реальное количество заражённых в ИРИ может составлять около 2 миллионов.

По словам Сури, несколько иранских провинций, в том числе столица Тегеран, всё ещё находятся на восходящей траектории этого заболевания. Собеседник IRNA добавил, что «кривая коронавируса не выровнялась нигде в стране».