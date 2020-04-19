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Тоже защищен. "Писающий мальчик" в Брюсселе обзавелся медицинской маской

Тоже защищен. "Писающий мальчик" в Брюсселе обзавелся медицинской маской
Медицинскую маску повесили на скульптуру "Писающего мальчика" в Брюсселе, сообщило РИА Новости.

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота корой всего 60 сантиметров, наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира.

По состоянию на воскресенье общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Бельгии составляет 38496, скончались 5683 человек. В минувшую среду власти продлили меры изоляции в Бельгии до 3 мая.


сообщило, что эксперты назвали занятия для избавления от паники на время самоизоляции.
# В мире
По материалам: ria.ru

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