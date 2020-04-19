Трамп анонсировал ослабление карантина в США

Лидия Мартынова

Американские штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник.Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.«Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий открыться в понедельник с условием соответствующего социального дистанцирования», - сказал Трамп.Как отметил президент США, губернатор Техасса Грег Эббот «точно знает что делает».Кроме этого Трамп анонсировал ослабление карантинных мер в штате Монтана в пятницу. А штаты Огайо, Северная Доктора и Айдахо рекомендовали своим предприятиям не ключевых отраслей готовиться к плавному открытию с первого мая.США «лидируют» по числу подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: коронавирус там подтверждено в 738 923 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.