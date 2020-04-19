Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп анонсировал ослабление карантина в США

Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Американские штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий открыться в понедельник с условием соответствующего социального дистанцирования», - сказал Трамп.

Как отметил президент США, губернатор Техасса Грег Эббот «точно знает что делает».
Кроме этого Трамп анонсировал ослабление карантинных мер в штате Монтана в пятницу. А штаты Огайо, Северная Доктора и Айдахо рекомендовали своим предприятиям не ключевых отраслей готовиться к плавному открытию с первого мая.

США «лидируют» по числу подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: коронавирус там подтверждено в 738 923 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу на видео
Пилот МиГ-31 в воздухе поздоровался с летчиком F-16 и заснял встречу
Назван срок истощения российской «кубышки»
Назван срок истощения российской «кубышки»
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Путин объяснил, почему в ЕАЭС не спешат принимать новых членов
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
Настоящий джентльмен. Трамп прокомментировал диалоги с Путиным
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Трамп анонсировал ослабление карантина в США
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина, дочь которого носитель COVID-19
Тайная пасхальная VIP-служба в центре Москвы с семьей Охлобыстина,
Песков рассказал о непростом решении Путина
Песков рассказал о непростом решении Путина
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых
В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать

Еще по теме

Секс с животными запрещен не на всей территории США
FACTBOX-Распределение голосов за Трампа и Клинтон в коллегии выборщиков
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Трамп пообещал не свергать режимы в других странах