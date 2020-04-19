Трамп назвал отношения России с Америкой хорошими
Во время брифинга для журналистов, проходящего в Белом доме, Дональд Трамп дал оценку отношениям России и США. Он озвучил, что никакой военной напряженности между двумя странами на данный момент нет. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Белого дома убежден, что на фоне пандемии коронавируса у США и России сложились хорошие отношения. На вопрос журналистов о том, что не пытаются ли «противники США» такие, как Россия, Иран, КНДР воспользоваться ситуацией, связанной с распространением по миру COVID-19, против Америки.
, - ответил президент США.
Дональд Трамп отметил, что совместно с президентом РФ и королем Саудовской Аравии обсуждали и пришли к общему решению по нефтяным вопросам. Глава Белого дома сообщил, что Владимир Путин во время проработки соглашения ОПЕК+ вел себя, как «настоящий джентльмен».
При этом американский президент отметил, что его санкционная политика в отношении России всегда была довольно жесткой.
, - заявил Трамп.
Несмотря на это, президенту США удалось достичь соглашений и с Россией, и с Саудовской Аравией, и с ОПЕК+. Эти сделки крайне важны для американской нефтяной политики.Читайте также: Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за сотрудничество в решении нефтяных вопросов