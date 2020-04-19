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Трамп пообещал Китаю последствия за скрытые данные о коронавирусе

Трамп пообещал Китаю последствия за скрытые данные о коронавирусеФото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пообещал заставить Китай ответить за скрытые данные о коронавирусе. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Белом Доме.

По его словам, если выяснится, что китайские власти преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия.

При этом он не исключил, что Пекин совершил ошибку не специально. «Ошибки случаются», — заявил Трамп, отметив, что это не настолько страшно, как направленное сокрытие данных.

Американский лидер указал, что до пандемии коронавируса у США и Китая были конструктивные отношения, например, Пекин закупил продукцию у американских фермеров на 250 миллиардов долларов. «Зол ли я на Китай? Возможно, да», — добавил Трамп.

В начале апреля американская разведка заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Он неоднократно обвинял власти КНР в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией, в особенности в первые недели после появления вируса, и в отказе от помощи американских экспертов.

В марте Трамп обвинил власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали о вспышке на несколько месяцев раньше. Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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