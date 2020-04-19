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Трамп решил поделиться аппаратами ИВЛ с Ираном

Трамп решил поделиться аппаратами ИВЛ с ИраномДональд ТрампФото: Alexander Drago / Reuters

Президент США заявил о готовности отправить в Иран аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках помощи с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в субботу, 18 апреля, на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер рассказал о тысячах аппаратов ИВЛ, находящихся в запасах. «Когда я вступил в должность, Иран был готов обрести контроль над всем Ближним Востоком. Теперь же они думают о том, как выжить — у них каждую неделю проходят протесты, огромная нагрузка из-за чумы [коронавируса], и я бы предпочел, чтобы ее не было», — пояснил он.

По мнению Трампа, Тегеран нуждается в помощи Вашингтона, которую он готов предоставить в случае обращения.

Ранее с подобной инициативой выступал госсекретарь США Майк Помпео. В ответ на предложения Белого дома Иран указывал на необходимость снять санкции для того, чтобы оказать содействие.

16 апреля американский президент объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию. По словам американского лидера, в Москве сейчас трудная ситуация. В МИД России предложение Трампа назвали проявлением ответственного подхода. Соответствующие российские службы займутся этим вопросом, если будет необходимость.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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