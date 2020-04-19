Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет

Алексей Вольцев

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить «Северный поток — 2», сообщил, что идет не на Балтику, а в Средиземное море — в Египет. Куда на самом деле идет судно, покажет время.

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский», который идет из Находки в Европу в обход Африки, указал новую точку назначения — египетский порт Саид. Сегодня, 19 апреля, судно проходило мимо берегов Марокко, и, куда действительно направляется судно, станет ясно завтра, когда оно окажется у Гибралтарского пролива. Если только не отключит передатчик автоматической идентификационной системы (АИС). Судно уже не раз так делало. Например, после отхода от Шри-Ланки, когда пошло в Европу не самым коротким путем через Красное море и Суэцкий канал, а в обход Африки.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». О его возможном участии в проекте заявлял министр энергетики России Александр Новак. Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. Правда, в документах «Газпром флот» указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург. Если судно действительно пойдет в Египет, то, очевидно, у «Газпрома» изменились планы по месту проведения дооснащения из-за пандемии коронавируса, или по его участию в «Северном потоке — 2», если таковые были.

Кроме, «Академика Черского» у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше время для завершения укладки газопровода.

Напомним, что трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря — перед тем, как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода — в основном, в датских водах. Президент России Владимир Путин заявлял, что проект планируется завершить в конце 2020 года — первом квартале следующего.