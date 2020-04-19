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Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
. Более трети турагентов, опрошенных профессиональной группой в Фейсбуке, готовы уйти из сферы путешествий, сообщает RATA-News со ссылкой на Radio Travel.

Вопрос сформулирован так: "Если вам предложат другой бизнес, не туристический, хороший, денежный, готовы ли вы уйти и никогда больше не возвращаться к этой профессии?"

Ответили более тысячи человек. Из них свыше 60 процентов выбрали вариант "Туризм оставлю как хобби".


Тех, кто готов совсем уйти с рынка, набралось 34 процента, и это почти в 2,5 раза больше, решивших остаться в турбизнесе, – 343 голоса против 148. Причем среди планирующих бросить туризм немало таких, кто проработал в нем по 20 и более лет.


Те, кто готов отказаться от агентского бизнеса, говорят, что рынок независимо от коронавируса ждут серьезные изменения. Об этом участники опроса пишут в своих комментариях: "Продажи с комиссией семь процентов – уже давно не бизнес, одни слезы", "Последние годы туризм трясет все больше и больше, стали выше чеки, ниже комиссии… Пора менять жизнь и обрести новые навыки, которые позволят иметь стабильный доход и независимо от закрытия границ".

По мнению многих, агентский бизнес сильно просел из-за развития онлайна, где туристы могут все сами забронировать и оплатить.

С другой стороны, многие уверены, что уход из бизнеса – не решение, а риски и проблемы есть в любом деле. К тому же туризм – бизнес почти без вложений: "Самое дорогое – аренда офиса с оплатой вперед за два месяца и обязательства перед сотрудниками".

Для многих туризм – образ жизни. "Да, хочется бизнес подоходнее. Но мне снятся путешествия и отели, а не деньги", – говорит одна из участниц группы.


Также агенты говорят, что кризисы – явление временное, и уже сейчас некоторые клиенты спрашивают, когда же откроют границы. "Несколько тяжелых месяцев не должны перечеркнуть годы работы. Надо продержаться", — пишут в комментариях.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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