У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Вадим Карасев

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

Компании начали спорить по поводу квот, поскольку для многих из них резкое снижение добычи означает потерю части выработанных или обводненных месторождений.

В издании отмечают, что такая ситуация ставит под вопрос возможность выполнения Россией условий сделки, которая должна заработать уже с 1 мая.

Ранее о таких же беспокойствах компаний сообщили источники Reuters. Консультант, работающий на рынке, рассказал, что нефтяники каждый день советуются по поводу месторождений, на которых возможно сокращение. Чаще всего остановить хотят те из них, что уже окупили инвестиции и где добыча снижается по естественным причинам.

В одной компании рассказали, что если будет принято решение о пропорциональном сокращении, они не представляют, каким образом снизят добычу на 20 процентов.

Накануне, 16 апреля, глава Минэнерго России Александр Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках соглашений ОПЕК+. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов рассказал о риске недополучить триллион рублей из-за снижения налогов и нефтегазовых доходов.

Подсчеты экспертов показывают, что с мая при цене российского сорта Urals около 19 долларов за баррель поступления в бюджет от продажи нефти упадут почти в восемь раз.