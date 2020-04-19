Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой

Вадим Карасев

Сегодня известной российской теннисистке Марии Шараповой исполняется 33 года. Этот год для нее во многом будет знаковым — в феврале она объявила, что уходит из тенниса и завершает свою спортивную карьеру. О том, как она пришла в мир большого спорта, добилась в нем невероятных успехов, оказалась вовлеченной в допинг-скандал, а также о ее личной жизни и увлечениях, помимо тенниса, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Семья и переезд в СШАМария Шарапова родилась в городе Нягань Ханты-Мансийского округа — туда ее родители переехали из белорусского города Гомеля из-за аварии на Чернобыльской АЭС, находившейся в непосредственной близости к нему. Вскоре после рождения Марии ее семья перебралась в Сочи.

Теннисом Мария увлеклась с малых лет, а все благодаря отцу, который сам был тренером. Кстати, отец Шараповой Юрий потом будет сопровождать ее на всех турнирах, а вот мать Елена в карьере Марии никогда особо не фигурировала. О ней ходили самые разные слухи, начиная с того, что она бросила дочь и мужа ради любовника, вплоть до того, что она находится на лечении в психиатрической клинике. Сама Мария периодически упоминает мать в интервью и признается, что они очень близки, однако вместе их никто никогда не видел.

Мама Марии Шараповой Елена

Отец Шараповой, к слову, на играх своей дочери персонаж заметный и для некоторых не слишком желанный. Многие жалуются на его грубость и невоспитанность: с трибун он нередко громко нецензурно выражается в адрес соперниц Шараповой.





Мария Шарапова с отцомНа теннисный корт Шарапова впервые попала в четыре года — туда ее привел папа.

Это было в Сочи. Я была настолько маленькой, что мои крошечные ножки свисали со скамейки, на которой я сидела. Настолько маленькой, что ракетка, которую я держала в руках, была в два раза больше меня,— вспоминает она.





Мария ШараповаПо слухам, первую ракетку Шараповой подарил прославленный российский теннисист Евгений Кафельников, с отцом которого дружил папа Маши.

Когда Шараповой было шесть лет, ей посчастливилось попасть на открытый урок по теннису известной чехословацкой и американской теннисистки и бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой, которая и отметила талант девочки и порекомендовала ее отцу отправить Марию в США в теннисную академию Ника Боллетьери. Так в 1995 году Шарапова с отцом переехала во Флориду.Мария говорит, что своим успехом обязана отцу, который пожертвовал нормальной жизнью в России, не испугавшись неизвестности в США.

Мой отец никогда не считал себя бедным. С теми средствами, с которыми мы приехали в Америку, мы могли остаться дома и жить нормально. У моих родителей была бы нормальная работа, я бы ходила в школу, и они обеспечивали бы меня всем необходимым. Но они пожертвовали своей спокойной жизнью ради моего таланта, который разглядели другие люди, — сами, конечно, они в этом не разбирались,

— говорила она.





Мария Шарапова с отцомНесмотря на то что много лет спортсменка живет в Соединенных Штатах, она всегда выступает под российским флагом и не забывает про свои корни.Я и русская, и американка. Когда я дома с родными, все вокруг русское. Мы готовим русские блюда, читаем и смотрим кино на русском языке. Когда я возвращаюсь в Россию, так приятно, когда ты в отеле или дома, просто позвонить кому-нибудь, поговорить по-русски, увидеть надпись на русском. В такие моменты мне кажется, что я всю жизнь прожила в России,

— признается она.





Начало карьеры и первые успехи

Переехав в США, отец Маши, у которого было с собой всего 700 долларов, стал браться за любую работу, лишь бы оплачивать тренировки дочери: он даже был мойщиком посуды. Но перемены к лучшему не заставили себя долго ждать. В девять лет Мария начала тренироваться в академии Ника Боллетьери. Обучение, обходившееся ей в 35 тысяч долларов в год, Шараповой оплачивала компания IMG, с которой она заключила контракт.

На первом турнире для взрослых Мария Шарапова дебютировала в возрасте 14 лет в 2001 году. Выступила она тогда неудачно, однако руки не опустила и уже через год одержала свою первую победу.





В 2003 году она дебютировала на взрослых соревнованиях Большого шлема на Открытом чемпионате в Австралии. А уже через год в ее спортивной карьере случился настоящий прорыв.

Победа на Уимблдоне

В 2004 году Мария Шарапова прошла в финал Уимблдона, где ее соперницей стала двукратная победительница турнира — американка Серена Уильямс. Фавориткой тогда все считали Уильямс, что было, в общем-то, неудивительно — она была куда опытнее Шараповой и, что уж скрывать, сильнее.

Однако случилось именно то, чего мало кто ожидал: Мария смогла одолеть Серену и стала победительницей турнира. Более того, на тот момент Шараповой было всего 17 лет! Она стала первой россиянкой, выигравшей этот турнир, и вместе с тем восьмой ракеткой мира. Победа Шараповой стала настоящей сенсацией в мировом спорте.





Мария Шарапова и Серена Уильямс

После окончания матча Шарапова не смогла сдержать эмоций и, упав на газон, расплакалась.





Это удивительно, просто слов нет. Когда я ушла с корта после финального матча и увидела свое имя на табло, где были указаны все чемпионы, только тогда я поняла, что выиграла,

— говорила она в интервью после матча.





Серена Уильямс тогда повела себя более чем достойно и, подойдя к сетке, не просто поздравила Шарапову, но даже обняла ее. Правда, несмотря на такой жест, именно этот турнир и победа Шараповой положили начало их непримиримой вражде. Мария потом публично расскажет, что застала американскую теннисистку плачущей в раздевалке и что Серена якобы возненавидела ее за то, что та стала свидетельницей ее слабости.





Люди часто спрашивают, почему у меня столько проблем в матчах с Уильямс: я выиграла два раза, Серена — 19. Думаю, ответ кроется в той раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет,

— напишет потом Шарапова в своей книге "Неудержимая. Моя жизнь".





На церемонии награждения Уильямс едва сдерживала слезы, однако нашла в себе силы поздравить соперницу с победой.

Это был не мой день. Мария чем-то похожа на меня — она все время играет до конца и полностью выкладывается на корте,

— сказала она тогда.

Победу Шараповой тогда многие спортивные эксперты называли случайностью и не сильно верили в ее дальнейший успех. Победить на Уимблдоне за всю карьеру ей действительно больше не удалось, однако этот триумф положил начало другим ее крупным достижениям в мире большого спорта.





В 2004 году женская теннисная ассоциация (WTA) назвала ее лучшей теннисисткой сезона. А в 2005 году она стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг-лист сильнейших теннисисток мира, то есть первой ракеткой.

Еще через год Шарапова одержала победу на Открытом чемпионате США, а в 2008 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, став единственной россиянкой, кому удалось это сделать. Всего же за свою карьеру она одерживала победу в пяти турнирах Большого шлема (в него входят Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат США, Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир).





Травмы

В 2008 году Мария Шарапова получила травму плеча, и ее спортивная карьера оказалась под угрозой. Тогда она перенесла операцию, однако смогла восстановиться и, вернувшись на корт, выиграла турнир Toray Pan Pacific Open.После этого в карьере Шараповой была еще не одна травма, но после полученного в августе прошлого года на Открытом чемпионате США повреждения плеча она решила завершить карьеру. Травмы плеча не являются чем-то новым для меня — со временем сухожилия протираются словно нитки. У меня было несколько операций — первая в 2008 году; еще одна в прошлом году, а потом бесчисленные месяцы физиотерапии,

— рассказывала она.





Шарапова признала, что она уже не в той форме, что была прежде.

Мое тело стало подводить меня, — заявила она.





Допинг-скандал

В 2016 году Мария Шарапова оказалась вовлеченной в допинг-скандал. В ее крови был обнаружен мельдоний, который был внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ. О том, что она не прошла тест на допинг, Шарапова рассказала сама. Тогда же она заявила, что берет перерыв в карьере.

Милдронат, в составе которого был мельдоний, теннисистка принимала в течение многих лет в терапевтических целях, и долгое время он не был под запретом. Однако с 1 января 2016 года он вошел в список запрещенных препаратов, о чем ее уведомили в электронном письме. Однако, как призналась Шарапова, его она прочитала невнимательно, что и привело к таким печальным для нее последствиям.

То, что я не знала о запрете, конечно, не оправдание. 22 декабря 2015 года я получила по электронной почте письмо, в котором рассказывалось о запрещенных препаратах, но я не уделила ему должного внимания, — написала она в фейсбуке.





Вся эта история, разумеется, негативно сказалась на карьере Марии. Международная федерация тенниса приняла решение о дисквалификации спортсменки на два года, а ООН приостановила свое сотрудничество в ней в качестве посла доброй воли.

Решение комиссии Шарапова собиралась оспаривать, так как считала дисквалификацию "неоправданно жестокой".

Трибунал решил, что я не просила у своего доктора лекарства для улучшения своих результатов. ITF потратила огромное количество времени, пытаясь доказать, что я намеренно нарушила антидопинговые правила, однако трибунал заключил, что это не так. Я не могу принять неоправданно жестокую двухлетнюю дисквалификацию. Я немедленно обжалую это решение в CAS (спортивном арбитражном суде. — Прим. ред.). Я буду бороться за то, чтобы вернуться на теннисный корт как можно скорее, — заявила она.





В итоге суд встал на сторону Шараповой и сократил срок ее дисквалификации до 15 месяцев, постановив, что мельдоний она употребляла не для улучшения спортивных результатов.

Отразился скандал и на ее материальном положении — от сотрудничества со спортсменкой отказались такие бренды, как Porsche, Nike и TAG Heuer. Таким образом, из-за невозможности участвовать в соревнованиях и разрыва рекламных контрактов Мария могла потерять, по подсчетам, около 50 миллионов долларов.

На корт Мария Шарапова вернулась 26 апреля 2017 года — она приняла участие в турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. Тогда она дошла до полуфинала, в котором уступила французской теннисистке Кристине Младенович.





Вражда с Сереной Уильямс

Говорят, что в спорте друзей нет, есть только конкуренты. И если одни спортсмены доказывают обратное, то другие, напротив, лишь это подтверждают. С американской теннисисткой Сереной Уильямс Шарапова никогда не водила дружбы ни на корте, ни за его пределами. История их вражды уходит корнями в 2004 год, когда они встретились в финале Уимблдона. По словам Шараповой, после окончания матча она застала соперницу плачущей в раздевалке, и в этом, по ее мнению, и была причина ненависти Уильямс к ней.





Серена Уильямс и Мария Шарапова

Спустя небольшое время после окончания турнира Серена сказала другу, который затем сказал это мне: "Я больше никогда не проиграю этой маленькой стерве!"

— написала она в своей книге.

Серена, в свою очередь, заявила, что книга Шараповой была "на 100% основана на слухах". При этом не отрицала тот факт, что действительно плакала в раздевалке.

Я много раз плакала в раздевалке после поражений, мне это кажется нормальным. Это лишь показывает всю силу моего желания выйти на корт и выложиться по полной. Это ведь финал Уимблдона, понимаете? Больше бы удивляло, если бы я не плакала. У меня есть эмоции, я человек. То, что там происходит, должно там и остаться, не обязательно рассказывать об этом в книге не в самом позитивном ключе, — сказала она.





При этом Уильямс добавила, что не испытывает личной неприязни к российской теннисистке, и даже обрадовалась, когда Мария выпустила книгу. Но, прочитав ее, была разочарована.

Но потом оказалось, что там много обо мне и не все из этого правда. Это, если честно, меня удивило... Я и не думала, что она так сильно интересуется моей карьерой, — заявила Уильямс.





В 2018 году Мария Шарапова и Серена Уильямс должны были встретиться в 1/8 финала турнира "Ролан Гаррос", однако матч не состоялся. Незадолго до встречи американка отказалась от игры, сославшись на травму руки.

Это сложное решение. Я люблю играть с Марией... Но я пообещала себе и своей команде, что не буду играть, если не буду чувствовать себя готовой хотя бы на 60 процентов. Никогда в жизни не чувствовала себя так. Это тяжело. Я невероятно расстроена, ведь ради этого момента жертвовала столь многим — временем, проведенным с семьей, с дочерью. Поэтому мне так непросто сейчас, — заявила она.

В последний раз спортсменки встречались на корте в 2019 году на Открытом чемпионате США. Тогда Уильямс разгромила Шарапову и одержала 20-ю победу над ней из 22 личных встреч. После этого матча россиянка выпала из топ-100 мирового рейтинга.





Завершение карьеры

В феврале этого года Мария Шарапова сообщила, что приняла решение уйти из тенниса. Об этом она написала в эссе для журналов Vanity Fair и Vogue.

Теннис, я говорю "прощай",

— написала она.





Ее статья получилась очень эмоциональной и трогательной — очевидно, решение далось ей нелегко.

Как оставить позади единственную жизнь, которую когда-либо знали? Как навсегда покинуть корт, на котором тренировались с детства, как бросить игру, которую любите, — ту, которая принесла вам море слез и столько же радости, — спорт, в котором вы нашли семью и фанатов, которые поддерживали вас более 28 лет? Я новичок в этом, поэтому, пожалуйста, простите меня, — говорит в своем эссе Мария.

Шарапова призналась, что будет скучать по прежней жизни, большую часть которой она посвятила теннису. Однако намекнула, что впереди у нее новые горизонты, которые ей предстоит исследовать.

Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что теннис был для меня своего рода горой. Мой путь — это череда долин и обходных троп, но вид с вершины этой горы был невероятным. Однако после 28 лет в спорте и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору — чтобы соревноваться на другом типе местности, — заключила она.





Секс-символ

В то время как поклонники тенниса восхищались спортивным талантом Шараповой, ценители женской красоты быстро возвели ее в статус одной из самых сексуальных знаменитостей. Высокая, стройная (при росте 188 сантиметров ее вес составляет 57—58 килограммов) блондинка, она стала мировым секс-символом. В ней увидели новую Анну Курникову, которая, несмотря на давнее завершение карьеры, до сих пор считается самой сексуальной теннисисткой в мире.





Нельзя тут, конечно, не сказать и о криках Шараповой, без которых не обходится ни одна ее игра. Для Марии это, конечно, способ выплеснуть эмоции и часть ее манеры игры. Для мужской части ее фанатов — вещь, которая заводит.





В начале своей карьеры Шарапова часто носила короткие юбки и платья, за что даже подвергалась критике. Так, ее осудили за появление в мини-юбке на одной из вечеринок в преддверии теннисного турнира в австрийском городе Линце. Со временем она свой стиль изменит и будет носить более строгие и элегантные наряды.Шарапова снималась для многих глянцевых журналов, для которых позировала в купальниках и нижнем белье.





В 2006 году журнал Sports Illustrated назвал Шарапову самой красивой спортсменкой года, а в 2010 году она стала самой сексуальной действующей теннисисткой мира согласно опросу компании Robinsons.





Сама Шарапова говорила, что эта часть ее профессии (фотосессии и различные рекламные съемки) никогда не была для нее в приоритете — главным для нее всегда были теннис и победа на корте.

Личная жизнь

В личной жизни Марии было несколько громких романов. В 2005 году в возрасте 18 лет она встречалась с вокалистом группы Maroon 5 Адамом Ливайном. Правда, их отношения продлились совсем недолго. Говорят, что инициатором разрыва выступил музыкант — якобы теннисистка не устроила его в постели.





Мария Шарапова и Адам Ливайн

В 2009 году Шарапова стала встречаться со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и даже собиралась за него замуж. Однако в 2012 году они расстались — баскетболист не мог смириться со славой и успехом своей возлюбленной.





Саша Вуячич и Мария Шарапова

Через год Мария окунулась в новые отношения — ее возлюбленным стал болгарский теннисист Григор Димитров (к слову, экс-бойфренд Серены Уильямс). Роман пары продлился два года.





Мария Шарапова и Григор Димитров

Вот уже больше двух лет Мария Шарапова счастлива в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Свой роман они подтвердили лишь спустя несколько месяцев после его начала. С тех пор влюбленные стали вместе появляться на публике, а Мария делилась в инстаграме совместными снимками из путешествий. Однако о личной жизни она никогда не распространялась. Но шила, как известно, в мешке не утаишь!





Александр Гилкс и Мария Шарапова

В начале этого года поклонники заподозрили, что скоро пара сыграет свадьбу, — поводом для этого послужило кольцо теннисистки на безымянном пальце левой руки, очень уж напоминающее помолвочное, которое она "засветила" в своих сторис.





Правда, до сих пор о своем возможном бракосочетании влюбленные публике не рассказали. Но, учитывая их скрытность в личных вопросах, удивляться не приходится.

40-летний возлюбленный Шараповой — сооснователь компании Squared Cirqles и онлайн-аукционного дома Paddle8. Его называли одним из самых завидных женихов Англии. До отношений с теннисисткой он был женат на подруге Меган Маркл, дизайнере Мише Нону, и некоторое время встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. В числе его друзей — принцы Гарри и Уильям.





Кроме тенниса

Есть в жизни Шараповой занятия и кроме спорта. В 2012 году она запустила собственный бренд Sugarpova (он был образован от слова sugar, что в переводе значит сахар, и фамилии Марии), под которым стала выпускать сладости и жевательную резинку. Сегодня продукция теннисистки успешно продается в более чем 32 странах мира.





Спортсменка активно занимается и благотворительностью. В 2005 году в возрасте 18 лет она выставила на аукцион автомобиль Porsche, который получила за победу на одном из турниров, а вырученные средства направила в фонд помощи детям Беслана. В 2007 году она стала послом доброй воли ООН и через свой благотворительный фонд Maria Sharapova Foundation пожертвовала 100 тысяч долларов молодежным проектам в пострадавших от Чернобыльской аварии районах Беларуси, России и Украины. Вырученные от продажи кондитерских изделий Sugarpova средства в размере двух миллионов рублей она жертвовала российским детским домам.





Шарапова успела попробовать себя и в актерской профессии — она снялась в эпизодических ролях в фильме "Восемь подруг Оушена", сериалах "Миллиардеры" и "Утреннее шоу".





Риз Уизерспун, Мария Шарапова и Дженнифер Энистон

С миром американского шоу-бизнеса теннисистка вообще очень хорошо знакома — она ежегодно оказывается в числе гостей афтепати премии "Оскар" вечеринки Vanity Fair.





Интересные факты

1. Мария Шарапова не жалеет деньги на предметы искусства. Одной из самых своих удачных покупок она считает литографию Пикассо, купленную в Лондоне.

2. В этом году она возглавила список самых богатых российских спортсменов 2010-х по версии журнала Forbes. Сейчас ее состояние оценивается в 325 миллионов долларов.

3. Размер обуви Марии — 43.

4. Своим любимым блюдом Шарапова называет сэндвичи с жареным сыром из меню сети кофеен Aroma espresso bar. К сладкому, в частности шоколаду, она тоже неравнодушна. Но такой едой она себя балует не так уж и часто, так как следит за фигурой.

5. Во время своей дисквалификации Шарапова поступила в Гарвардскую школу бизнеса.





6. Максимальная сила крика, который она издавала при подаче на корте, составил 105 децибел, что можно сравнить с шумом работы двигателя реактивного самолета.





7. Она стала первой женщиной-знаменосцем на Олимпийских играх. Это произошло на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне в 2012 году.





8. За благотворительную деятельность правительство Российской Федерации в 2012 году наградило Марию Шарапову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

9. Мария Шарапова — амбидекстер, что значит, что она одинаково хорошо владеет обеими руками.