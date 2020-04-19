Украина закупит у США новый препарат от коронавируса

Анастасия Иванова

Министерство здравоохранения Украины хочет закупить в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Как отметил Степанов, Минздрав занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов."Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время принималось для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - добавил Степанов.Он добавил, что согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.Ранее сообщалось, что в США успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Пациенты выздоравливали менее чем за неделю.