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Украина закупит у США новый препарат от коронавируса

Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины хочет закупить в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил Степанов, Минздрав занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов.

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время принималось для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - добавил Степанов.
Он добавил, что согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

Ранее сообщалось, что в США успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Пациенты выздоравливали менее чем за неделю.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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