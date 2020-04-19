Умер писатель Александр Кабаков

Вадим Карасев

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Умер советский и российский писатель Александр Кабаков. Он скончался в возрасте 76 лет. Об этом в [url=https://www.facebook.com/100000123969490/posts/3492313090782789/

Facebook[/url] написала литературный критик Анна Наринская.

«Яркий, остроумный, любящий жизнь и людей. До свиданья. Нет сил сказать — прощайте», — отметила она.

Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Его журналистская карьера началась с работы в газете «Гудок» в 1972 году, затем работал в «Московских новостях», издательством доме «Коммерсантъ», «Столичной вечерней газете» и «Новом очевидце». Последние годы был главным редактором журнала «Саквояж СВ».

Первую популярность ему принесла антиутопия «Невозвращенец». По его произведениям были сняты фильмы «Десять лет без права переписки» (1990) и «Невозвращенец» (1991). В 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым издал книгу воспоминаний «Аксенов», которая рассказывает о писателе и драматурге Василии Аксенове. С ней он занял второе место на литературной премии «Большая книга».

Произведения Кабакова издавались в США, Франции, Германии, Италии, Испании, в скандинавских странах, Японии и Китае. Всего она написал несколько десятков книг в период с 1989 по 2018 год.