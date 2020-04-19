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Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова

Умер заразившийся коронавирусом гитарист БуйноваКонстантин ЩукинФото: @buinovofficial

Умер гитарист Константин Щукин, работавший с певцом Александром Буйновым. Об этом исполнитель написал в Instagram-аккаунте.

Музыкант группы «Чао» умер в среду, 15 апреля. Он скончался на 52-м году жизни спустя пять суток после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него остались жена и двое детей.

«Не припомню, когда еще я так горько плакал как в детстве. (...) Мы все молились, надеялись на чудо. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — написал Буйнов.

Певец основал группу «Чао» в 1993 году.

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По материалам: lenta.ru

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