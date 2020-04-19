В ГД объяснили, почему перенесены сроки публикации деклараций о доходах

Алексей Вольцев

Сдвиг сроков публикации деклараций депутатов о доходах за 2019 год связан с объявлением нерабочих дней в начале апреля, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Депутат отметил, что согласно законодательству с момента окончания подачи деклараций о доходах они должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней. Аршба уточнил, что все сведения депутаты подали к 1 апреля.

"Но с учётом того, что указом были объявлены нерабочие дни, мы закон нарушать не можем, как посчитаем 14 дней, так и будут (опубликованы декларация). Если бы не было этой ситуации (с коронавирусом и нерабочими днями), то получалось бы либо 17-го либо 23-го с учётом первой недели (апреля, если бы она была рабочей)", - добавил Аршба.