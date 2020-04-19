В Испании продлили режим повышенной готовности

Вадим Карасев

Фото: Susana Vera / Reuters

Правительство Испании продлило режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса. Об этом заявил глава кабмина Педро Санчес в телеобращении к населению вечером в субботу, 18 апреля.

Соответствующий режим продлится в стране до 9 мая. Теперь решение кабмина должна одобрить нижняя палата парламента — Конгресс депутатов. По словам Санчеса, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране сейчас отменить меры по изоляции невозможно.

При этом он отметил, что с 27 апреля в стране будет сделано послабление для детей, которое позволит им выходить на улицу.

17 апреля стало известно, что власти Испании в мае 2020 года планируют представить концепцию безусловного базового дохода. Размер пособия пока не установлен, однако власти страны предварительно обсуждают цифру в 500 евро. Инициатива рассчитана на всех граждан, но прежде всего она должна улучшить положение испанцев, чьи доходы наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Испании 191,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего 20 043 человека умерли, еще 74,6 тысячи излечились от болезни.