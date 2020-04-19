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В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса

В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Испании по меньшей мере 410 человек умерли за сутки от коронавируса, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. Этот показатель стал самым низким с 22 марта.

Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.

Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в Испании достигло 20 453. Всего в стране выявили 195 944 случая заражения. По этому показателю она занимает второе место в мире.

В России, по последним данным, зафиксировано  42 853 случая инфицирования. Более трёх тысяч человек выздоровели,  361 пациент скончался.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы: http://duma.gov.ru/news/covid19/.

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По материалам: pnp.ru

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