В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Испании по меньшей мере 410 человек умерли за сутки от коронавируса, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. Этот показатель стал самым низким с 22 марта.

Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.

Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в Испании достигло 20 453. Всего в стране выявили 195 944 случая заражения. По этому показателю она занимает второе место в мире.

В России, по последним данным, зафиксировано 42 853 случая инфицирования. Более трёх тысяч человек выздоровели, 361 пациент скончался.

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