В Южной Осетии напомнили, как «снегурочка» Окруашвили развязывал войну

Лидия Мартынова

Тбилисский городской суд на этой неделе приговорил экс-министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы за участие в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20—21 июня 2019 года. По этому поводу в Южной Осетии вспомнили «важные штрихи биографии опального политика».

Ираклий Кобаевич Окруашвили родился 6 ноября 1973 г. в Цхинвале. В 1995 г. окончил факультет международного права и международных отношений Тбилисского госуниверситета по специальности «международное право».С 1995 по 2003 годы работал в государственных и неправительственных структурах. С декабря 2003 по январь 2004 — уполномоченный президента Грузии в Шида-Картли. С января по июнь 2004 года — генпрокурор Грузии. С июня по декабрь 2004 года — глава МВД. А с декабря 2004 до 2007 года — министр обороны. Затем занял пост министра экономики.

«Именно при Окруашвили обострилась ситуация в Южной Осетии в 2004 году. Его ненависть к Южной Осетии сквозила в каждом его высказывании. Грузинская сторона наращивала присутствие подразделений и техники МВД Грузии у границ Южной Осетии. Населенные пункты Южной Осетии подвергались обстрелам подразделениями грузинского МВД. Провокации организовывались именно МВД Грузии, которым руководил Окруашвили. Хотя, какой министр — такие и войска. В 2004 году армейский спецназ Минобороны Южной Осетии без единого выстрела захватил и пленил 39 грузинских полицейских в селе Ванат. Кадры, где полицейских выволокли на площадь Цхинвала, транслировались по всему миру», — напоминает газета «Южная Осетия».

В целом военная авантюра Грузии, в которой главную роль играл Окруашвили, потерпела крах. Вооруженные силы и ополченцы, представители других силовых структур Южной Осетии нанесли чувствительный урон грузинским оккупантам, отмечает издание. Подразделения МВД и Минобороны Грузии не смогли закрепиться ни на одном из участков и несли потери, которые тщательно скрывались.

«Окруашвили, чтобы скрыть потери личного состава ведомства, наоборот бравировал. А сопредседатель СКК от Грузии Георгий Хаиндрава в конечном итоге обвинил Окруашвили в нагнетании ситуации и убийстве гражданина Южной Осетии Геннадия Санакоева», — пишет газета.

Окруашвили запомнился своими скандальными заявлениями. В 2006 году будучи уполномоченным президента по продвижению грузинского вина в страны Европы и СНГ заявил:

«Многие виноделы путем мухлежа отправляли в Россию некачественное вино, которое не возьмут в Европе. Россия — такой рынок, на котором можно продать даже фекальные массы».

Это заявление не осталось незамеченным в России. В 2006 году перед грузинским вином был опущен шлагбаум в Россию. Бутилированное грузинское вино занимало примерно 15% российского рынка. В Россию направлялось около 80% экспортируемых Грузией вин. Ежегодно в результате эмбарго Грузия теряла около 150 млн долларов.

«Отсутствие рынка сбыта привело к обрушению виноградарства и виноделия, тысячи виноградарей разорились, встали предприятия по производству вина, сельское население начало нищать, резко упал уровень жизни в стране», — вспоминает «Южная Осетия».

Позже Окруашвили рассказывал СМИ о планах руководства Грузии захвата Южной Осетии и Абхазии военным путем, свалив всю ответственность на президента Михаила Саакашвили.

В 2007 году Окруашвили был арестован за обвинения, выдвинутые против Саакашвили, и за коррупцию. В ходе допроса Окруашвили признал себя виновным и отказался от обвинений против Саакашвили. МИД Франции дал Окруашвили политическое убежище, что на время спасло его от правосудия. Повторно он был задержан в конце 2012 года, но отпущен в январе 2013 года.

«И вот грузинская Фемида снова „обняла“ грузинского политика, и остается надеяться, что не скоро выпустит его из объятий», — пишет газета.

Окруашвили предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в антироссийской вакханалии и насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20—21 июня 2019 г. Окруашвили был одним из первых, кто объявил «покушение на кресло спикера» — «оскорблением всего грузинского народа». Напомним, в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия и российский депутат Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента Грузии. На место, которое ему предложили по протоколу. Это вызвало ярость у значительной части грузинского общества, и Окруашвили вместе со своими соратниками был в первых рядах штурмующих здание парламента.

«Но в Южной Осетии со смехом помнят самое незабываемое заявление Окруашвили. В конце 2006 года, будучи министром обороны Грузии, он заявил, что встретит новый 2007 год в Цхинвале, цитата, „дома“. „Время для меня пошло. Я включил секундомер“, — цитировали Окруашвили тогда СМИ. На это в ответ из Южной Осетии посыпались едкие предложения прибыть в Цхинвал в разном качестве, в том числе как Снегурочка», — пишет издание.

Развязав военный конфликт в Южной Осетии, Окруашвили встал на один уровень с криминалом, а криминалу место там, куда ему определил место суд, подчеркивает «Южная Осетия».