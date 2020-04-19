В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае за сутки зафиксировали 16 случае заражения коронавирусом, из них 9 оказались «завозными». При этом новых летальных случаев за это время не выявлено. Об этом сообщает Госкомздрав КНР, передает ТАСС.

Шесть человек заразились в провинции Хэйлунцзян, еще один — в провинции Гуандун.

Всего в Китае были инфицированы 82,7 тысячи человек, из них более 77 тысяч вылечились и покинули медучреждения. С декабря скончались 4,6 тысячи человек. В настоящее время в больницах остается 1041 человек, состояние 85 оценивается как тяжелое.

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала.

По данным на 19 апреля в мире выявлено более 2,32 миллиона заразившихся коронавирусом. В пятерке антилидеров — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России зарегистрировано 36,7 тысячи случаев инфицирования.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.