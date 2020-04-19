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В Краснодарском крае медикам предложили самостоятельно пошить бахилы

В Краснодарском крае медикам предложили самостоятельно пошить бахилы

Во время совещания с главами больниц Краснодарского края, проходящего в формате видеоконференции, заместитель министра здравоохранения Валентина Игнатенко выразила недовольство отсутствием бахил фактически во всех медицинских учреждениях региона.

Проанализировав отчетные данные, Игнатенко сделала вывод, что большинство больниц не обеспечено средствами защиты работников. Заместитель министра задала вопрос о сложности самостоятельно пошить бахилы.

–, - дала совет медикам Валентина Игнатенко.

Заместитель министра здравоохранения не видит сложности в решении этого вопроса. По ее мнению, это сделать легко и возможно самостоятельно, не требуя помощи от представителей власти.

Игнатенко сделала замечание Лабинской центральной районной больнице в том, что стоматология в состоянии себя обеспечить защитными костюмами, а они – нет.

, - возмутилась заместитель министра здравоохранения Краснодарского края.

В заключении своей речи Валентина Игнатенко подытожила, что такая ситуация со средствами защиты существует в большинстве больниц и ее необходимо решать.

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По материалам: u-f.ru

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