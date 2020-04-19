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В Кремле рассказали, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

В Кремле рассказали, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.


"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - добавил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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