В Кремле рассказали, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.





"Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - добавил он.