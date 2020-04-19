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В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19

В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
Суд Мехико по административным вопросам постановил немедленно освободить из центров временного содержания Национального института иммиграции INM депортированных из США мигрантов из Центральной Америки, входящих в группы риска по коронавирусу.

"Мера, предписанная Джонатаном Бассом Эррерой, судьей первого округа Мехико по административным вопросам, применяется к тем, кто входит в группы, определенные министерством здравоохранения как уязвимые перед COVID-19, например к лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, инвалидам и несовершеннолетним", - говорится в материале издания Excelsior.

INM управляет 65 центрами временного содержания по всей стране. С января по февраль этого года были задержаны 22 000 нелегальных мигрантов. В марте 17 000 человек из Центральной Америки, обратились с просьбой о предоставлении убежища в Мексике, многие из них остаются в одном из иммиграционных центров INM.


Судья Басс Эррера предписал местным властям предоставить освобожденным разрешения на временное пребывание в стране и доступ к услугам здравоохранения, а также привести в действие на миграционных станциях санитарные протоколы для предотвращения распространения инфекций.

# В мире
По материалам: ria.ru

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