Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине

В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине

В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине

Несмотря на радость президента Владимира Зеленского от того, что храмы на Пасху посетили 130 тысяч украинцев, а не семь с половиной миллионов, как годом ранее, даже такого количества людей достаточно, чтобы ждать в стране новой вспышки коронавируса примерно через пять-десять дней.

Подобная динамика была после того, как тысячи пошли на богослужения в Вербное воскресенье, 12 апреля, заявила в эфире «ТСН.Тиждень» заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», — сказала Ирина Микичак.

В то же время медики отмечали, что увеличение числа зараженных произошло в четверг-пятницу (то есть через 3−4 дня после Вербного воскресенья). В то время как инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней.

Напомним, что по данным Нацполиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тысяч граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Также напомним, что волонтер и блогер Дана Яровая написала возмущенный пост о том, что полтора месяца сидения по домам на карантине, простой бизнеса и колоссальные убытки экономики — все эти жертвы могут оказаться напрасными из-за единственной ночи, когда тысячи украинцев, забыв о мерах безопасности, отправились в церкви святить пасхальные куличи.

Кроме того, украинский общественный деятель и блогер Ярослава Гресь в своем блоге написала о безответственности и беспечности многих украинцев, которые, несмотря на строгие карантинные ограничения из-за коронавируса, устраивают пикники на природе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Археологи подтвердили гипотезу появления человека на севере Западной Сибири
Археологи подтвердили гипотезу появления человека на севере Западной
Печать на кружках и футболках – бизнес с нуля
Печать на кружках и футболках – бизнес с нуля
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего
Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего
Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»
Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»
Названы российские регионы с приростом населения
Названы российские регионы с приростом населения
Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал унизить
Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных и сходят с ума от самоизоляции
Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных
Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ
Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет

Топ на сегодня

Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Еще по теме

"Виновато" Вербное воскресенье: в Минздраве объяснили резкий рост числа заболевших
Вербное воскресенье: сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Медики в ФРГ дали прогноз, когда ждать тысяч новых зараженных COVID