В Минздраве рассказали о лечении пациентов с COVID-19

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Каждый пациент с коронавирусом в России находится под контролем специалистов, получая всё необходимое современное лечение, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения государств G20. Об этом сообщает ТАСС.

Он также заявил, что национальная система медицинского страхования позволяет стране «не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения».

По словам Мурашко, РФ постоянно изучает опыт других стран по борьбе с коронавирусом, многое применяет и в своей практике.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал министр.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы: http://duma.gov.ru/news/covid19/.