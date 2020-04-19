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В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусомФото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Таким образом, количество людей, скончавшихся в столице от коронавируса, увеличилось со 148 до 176.

Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из умерших проходили лечение в федеральной больнице, еще один был в частной клинике.

Ранее руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что большинство москвичей переносят коронавирус без симптомов. Доля таких носителей достигла 60 процентов, показатель увеличился на 20 процентов за прошедшую неделю.

За последние сутки в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека в 85 регионах. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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