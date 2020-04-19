Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Донорам плазмы с антителами COVID-19 в Москве будут платить 1250 рублей за каждые 150 мл или 5 тысяч за 600 мл. Об этом сообщает ТАСС.

За раз можно будет сдать не менее 300 и не более 600 мл плазмы (плюс-минус 10 процентов), пояснили в мэрии Москвы. Там отметили, что соответствующее постановление уже подписано.

Донорами плазмы могут стать люди, переболевшие COVID-19, выработавшие иммунитет к нему и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.

Медики отмечают, что у пациентов с коронавирусом, которым перелили донорскую плазму, улучшилось состояние и нет побочных эффектов. Такой метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии и Китае.

На сегодня в Москве зафиксировано 20754 случая заболевания COVID-19. Умерли 176 человек. Выздоровели и выписались 1679 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Нет оптимизма. Экс-депутат Рады предрекла Украине конец из-за COVID
Нет оптимизма. Экс-депутат Рады предрекла Украине конец из-за COVID
У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
В России за сутки выявили еще 4 785 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 4 785 случаев заражения коронавирусом
Фуркаду по ошибке прислали чужой Большой хрустальный глобус
Фуркаду по ошибке прислали чужой Большой хрустальный глобус
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи человек
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи
Выход впереди. Эксперт описал сценарий с пиком коронавируса в России
Выход впереди. Эксперт описал сценарий с пиком коронавируса в России
Пасха 19 апреля 2020 года: Светлое Христово Воскресение
Пасха 19 апреля 2020 года: Светлое Христово Воскресение
Российский муфтий потребовал извинений от авторов «Зулейха открывает глаза»
Российский муфтий потребовал извинений от авторов «Зулейха открывает
"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
"Проделает дыру и без атома". В США испугались российских "Цирконов"
МВФ берет под управление третью власть Украины
МВФ берет под управление третью власть Украины
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды подготовились к Пасхе
Как Яна Рудковская, Олег Газманов, Альбина Джанабаева и другие звезды
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин

Топ на сегодня

Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Коронавирус лишил Францию символа мощи: «Люди постепенно исчезали»
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок", которые носит Собчак
Модный дайджест: от стажировки у Игоря Чапурина до "рыботапок",
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
В Мексике освободят депортированных мигрантов из-за риска COVID-19
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали ссыльных в Сибирь именами муфтиев России
Создатели скандального сериала "Зулейха открывает глаза" назвали

Еще по теме

Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве
В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
В Москве доля бессимптомных больных коронавирусом выросла до 60%
В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом