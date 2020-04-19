В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Донорам плазмы с антителами COVID-19 в Москве будут платить 1250 рублей за каждые 150 мл или 5 тысяч за 600 мл. Об этом сообщает ТАСС.

За раз можно будет сдать не менее 300 и не более 600 мл плазмы (плюс-минус 10 процентов), пояснили в мэрии Москвы. Там отметили, что соответствующее постановление уже подписано.

Донорами плазмы могут стать люди, переболевшие COVID-19, выработавшие иммунитет к нему и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.

Медики отмечают, что у пациентов с коронавирусом, которым перелили донорскую плазму, улучшилось состояние и нет побочных эффектов. Такой метод широко используется за рубежом, в том числе в США, Германии и Китае.

На сегодня в Москве зафиксировано 20754 случая заболевания COVID-19. Умерли 176 человек. Выздоровели и выписались 1679 человек.