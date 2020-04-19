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В правительстве Великобритании оказались недовольны «не воюющим» Джонсоном

В правительстве Великобритании оказались недовольны «не воюющим» ДжонсономКарикатура на Бориса Джонсона в МанчестереФото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в самом начале эпидемии коронавируса пропустил пять посвященных данной теме заседаний Cobra — правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. В кабмине оказались недовольны поведением премьера, пишет The Sunday Times.

Заседания прошли в январе и феврале, в то время когда коронавирус был второстепенной темой в британской повестке после Brexit и наводнения, отмечает издание. Один из сотрудников правительства, указанный как помощник, на условиях анонимности сказал газете: «Вы не воюете, если вашего премьер-министра нет».

Министр здравоохранения и социального обеспечения теневого правительства Великобритании Джонатан Эшворт заявил, что в свете подобных публикаций необходимо поставить вопрос о том, действительно ли власти промедлили с действиями по борьбе с эпидемией. «Были допущены ошибки, особенно в отношении средств индивидуальной защиты и тестирования», — заметил политик.

В руководстве Лейбористской партии потребовали от Джонсона прозрачности и принятия неотложных мер. Также оппозиция обвинила премьера в череде «дорогостоящих, разрушительных и непростительных» ошибок.

Представитель правительства официально заявил, что кабмин работает «день и ночь» для борьбы с коронавирусом. «Премьер-министр определял действия властей в этот чрезвычайно сложный для страны период», — указал он.

Великобритания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. В Соединенном Королевстве зарегистрировано свыше 115 тысяч случаев заражения, 15,4 тысячи заразившихся скончались. Коронавирусной инфекцией переболел и Борис Джонсон.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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