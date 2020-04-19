В России предлагают сносить здания, мешающие соседнему участку

Анастасия Иванова

Проект поправок в Гражданский кодекс содержит норму о сносе зданий и построек на земельном участке, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.​ Об этом заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

По его словам, проект запрещает собственнику возводить здания или сооружения, «в отношении которых очевидно, что их существование повлечёт недопустимое воздействие на соседний земельный участок».

Если такой объект построят, несмотря на протесты соседей, его обяжут снести.

«А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», — сказал Крашенинников.

В связи с этим, появятся правила, регламентирующие соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика, добавил депутат. Он сообщил, что «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок», по умолчанию — это собственник того участка, на который плоды упали.

Текст законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс был доработан Советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и представлен 6 декабря прошлого года.

Крашенинников надеется, что общественное обсуждение документа состоится в этом году, после чего Комитет будет готовить его ко второму чтению.

В проекте также закреплено, что собственники земельных участков не смогут формально возражать против шума и дыма со стороны соседей, если речь не идёт о нарушении правил и нормативов.

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