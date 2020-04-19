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В России за сутки выявили еще 4 785 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили еще 4 785 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Общее число заболевших — 36 793.

За сутки скончались еще 40 заболевших. Общее число летальных исходов — 313.

Заболевшие зарегистрированы в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев в Москве — 2 649 инфицированных, там общее число заболевших — 20 754.

Число скончавшихся за сутки также больше всего в Москве — 21 человек.

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве — 162. Всего в России выздоровели 3 057 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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