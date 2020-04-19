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В российской церкви напали на журналистов во время литургии

В российской церкви напали на журналистов во время литургииФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Служители церкви и прихожанин напали на сотрудников омского портала БК55, когда те пришли на праздничную литургию делать материал о нарушении санитарных правил в церквях и мечетях во время эпидемии коронавируса, сообщает издание.

В православной Знаменской церкви российские журналисты попытались взять комментарий у священника, который обрушился на них с нецензурной бранью. В публикации сказано, что потом он попытался отобрать камеру у фотографа, а прислужница — лишить его телефона. У корреспондентки они также хотели забрать смартфон, на котором велась аудиозапись. После этого прихожанин грубо вытолкал девушку из здания, а священнослужитель пнул фотокорреспондента на выходе. Работники СМИ вызвали полицию.

В церкви сказали «Подъему», что журналисты якобы «все извратили», а их выгнали, потому что те разговаривали и мешали службе. По словам представителя религиозного учреждения, приехавшие на вызов полицейские взяли обращение у настоятеля и никаких претензий не предъявили. «Главный санитарный врач области запретил массовые мероприятия, а у нас человек 20 было», — добавил собеседник издания, отметив, что 19 апреля на их территории освящают куличи, на входе будет дежурить полиция.

По данным на 19 апреля, в Омске 31 зараженный новым вирусом. Всего в России почти 42 тысячи инфицированных.

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По материалам: lenta.ru

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