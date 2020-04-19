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В Ростовской области зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса

В Ростовской области зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса

У двадцати девяти человек на территории Ростовской области подтверждён коронавирус. Об этом говорят данные Роспотребнадзора на 19 апреля.

Одиннадцать случаев COVID-19 было выявлено в Ростове-на-Дону, шесть зарегистрировано в Азовском районе, четыре случая коронавирусной инфекции – в Аксайском районе, 3 человека – в Зверево. По одному человеку заразились COVID-19 в Боковском, Каменском, Обливском районе, в Гукове и Красном Сулине.

В настоящее время 1584 человек находятся под медицинским наблюдением, из них 1570 человек — на домашнем карантине. С 8823 человек карантин снят.

С начала распространения COVID-19 медицинским наблюдением было охвачено более 10 тыс. человек. В Ростовской области провели 14270 тестов на коронавирус, и только 1672 тестов за минувшие сутки.

В лабораториях области есть в наличии еще около семнадцати тысяч тест-систем на выявление COVID-19, пишет „Комсомольская правда“.

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По материалам: u-f.ru

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