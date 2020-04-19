В Сети обсуждают сильно постаревшего мужа певицы Славы

Анастасия Иванова

Певица Слава не любит выставлять свою жизнь напоказ. В социальных сетях она редко делится снимками с супругом, с которым счастлива вот уже 18 лет. Сегодня артистка решила сделать исключение и поделилась семейными кадрами.

39-летняя Слава опубликовала праздничный ролик, на котором она вместе с супругом и детьми разбивает пасхальные яйца. Певица подчеркнула, что сегодня победителем в этом забавном семейном состязании стала старшая дочь Александра. «Христос воскрес! Всем успехов и здоровья! Саша — наш победитель. Мои дети сами, как яйца разноцветные: Саша — зеленая, а Тоня — оранжевая», — сказала исполнительница.

Подписчики пожелали звездной семье счастья и попросили артистку почаще выкладывать домашние кадры. Однако многие обратили внимание на то, что муж Славы заметно постарел. По словам фанатов, они с трудом узнали 68-летнего Анатолия Данилицкого. «Мне так нравится ваша семья, но я даже не поняла, что это ваш муж»; «Это Анатолий? А Саша очень на вас похожа!»; «Муж совсем старый», — написали пользователи Сети.

К слову, на подобные сообщения певица не отвечает. Преданные поклонники также советуют Славе проходить мимо недоброжелателей.

Напомним, с дипломатом Анатолием Данилицким певица познакомилась в 2002 году. На тот момент певица уже воспитывала старшую дочь Александру от Константина Морозова. Только спустя девять лет, в 2011-м, она подарила бизнесмену дочь Тоню.

Официально пара так и не узаконила отношения. По словам Славы, жить без штампа в паспорте ей гораздо проще. «Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Меня даже разговоры на эту тему всегда раздражали. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — ранее признавалась знаменитость.

Слава неоднократно заявляла, что рядом с возлюбленным чувствует себя как за каменной стеной. Звезда отмечает, что Анатолий покорил ее сердце своей преданностью и надежностью.

Фото: Legion-Media