В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек

Анастасия Иванова

Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии за сутки составило менее 340 человек, общее количество заражений превысило 27,7 тысячи человек, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 19 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 336 новых заражений и 24 смерти от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 27740 человек, жертвами вируса стало 1135 человек.