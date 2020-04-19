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В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек

В Швейцарии число заболевших COVID-19 выросло до 27740 человек
Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии за сутки составило менее 340 человек, общее количество заражений превысило 27,7 тысячи человек, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 19 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 336 новых заражений и 24 смерти от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 27740 человек, жертвами вируса стало 1135 человек.

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По материалам: ria.ru

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