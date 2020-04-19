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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи человек

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 тысячи человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 6,5 тысяч, за сутки выявлено 596 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (7.00 мск – ред.) 19 апреля министерство здравоохранения выявило и подтвердило 596 новых случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. Днем ранее сообщалось о 5992 зараженных. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 6558 человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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