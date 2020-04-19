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В США заявили о возможности стерилизации медицинских масок для повторного использования

В США заявили о возможности стерилизации медицинских масок для повторного использования

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Медицинские маски возможно стерилизовать несколько раз с сохранением их функциональности для повторного использования. К таком выводу пришли ученые в США, сообщает ТАСС.

Тесты проводились с использованием образцов COVID-19, чтобы узнать, как стерилизация влияет именно на этот вирус. Маски дезинфицировали с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против вируса.

Самым эффективным способом назвали пары перекиси водорода  — маску можно использовать после трех обработок. При обработке спиртом маска непригодна после двух подходов, а два других способа портят материал после трех обработок.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 734 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 39 тыс. человек.

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По материалам: pnp.ru

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